Záběr ze střechy, z obývacího pokoje, nebo od oceánu z Miami. Miroslavští natočili svá videa, jak a kde tráví volný čas v dobách koronaviru. Jak jinak než v rouškách.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Přemýšlela jsem, co se nám vybaví, až jednou budeme vzpomínat na toto období. Určitě to budou roušky, karanténa, a to, že jsme všichni táhli za jeden provaz, improvizovali jsme a hledali cesty, a hlavně jsme si, i přes obavy, zachovali optimismus. Proto jsem vytvořila video výzvu, aby mi lidé zasílali svá videa a my tak měli milou vzpomínku. Jak se video miroslavským povedlo se můžete podívat.