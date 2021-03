Marocké pohoří Velký Atlas je cílem mnoha turistů, zvláště jeho nejvyšší vrchol Jebel Toubkal (4167 m n.m.). Zde je již vybudováno určité turistické zázemí, které usnadňuje pohyb v této oblasti. Ovšem nejvyšší severoafrické pohoří má i druhou část s horou Velký M´Goun (4071 m n.m.) a sedmdesát metrů nižší Malý M´Goun, které postrádá veškerou turistickou infrastrukturu. Kdo netouží po rekordech, je tato oblast mnohem zajímavější a má skutečně co nabídnout.

Z výpravy do pohoří Atlas v severní Africe. | Foto: Jiří Eisenbruk

Počasí v okolí čtyřtisícové hory M‘Goun v marockém Vysokém Atlase se začalo prudce zhoršovat. Tak ještě udělat vrcholovou fotografii a rychle do údolí. S výstupem z tábora v nadmořské výšce 2700 m n.m. jsme začali v brzkých ranních hodinách. Kdybychom věděli, co nás tento den čeká, rozhodně bychom si více přivstali. Výstup byl celkem bezproblémový, byť zdolat převýšení třináct set metrů do výšky přesahující čtyři tisíce metrů, dá přece jen zabrat. Dolů jsme v těžkém terénu vlastně už sbíhali. Krátce po dosažení tábora se totiž spustilo Boží dopuštění. Začala sněhová bouře, která nás velice zaskočila. Trvala asi pět hodin a když skončila, bylo okolí stanů zasypané asi patnácticentimetrovou vrstvou směsi sněhu a krup. Jak bylo krásné počasí v závěru noci, když jsme vycházeli, tak bylo pěkné o den později. Hory byly zalité sluncem, ale nastal zásadní rozdíl – asi od tří a půl tisíce metrů bylo vše pod třpytivým sněhem. Velehory, byť jsou v Africe, mohou být svým počasím velice zrádné. A my zírali, kudy jsme to minulý den vlastně šli. Stalo se tak počátkem října, kdy je o pár desítek kilometrů dále o čtyřicet stupňů tepleji.