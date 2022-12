Čertovské koštování připravili na první prosincovou sobotu vinaři ve Vrbovci. Poprvé pozvali milovníky dobrých vín do sklepů i na prahu zimy, zejména k ochutnávce mladých vín. A založili zjevně novou tradici.

Vrbovečtí vinaři poprvé pozvali do sklepů v prosinci. Uspořádali Čertovské koštování. | Foto: se svolením obce

Zatímco do loňska končila vrbovecká vinařské sezona vinobraním na konci října, vydařená premiéra rozhodla, že vinaři, návštěvníci i pekelníci společně založili novou tradici. "Bylo veselo, bylo vánočně, bylo čertovsky, jiskřilo to a čmoudilo celou sklepní uličkou, ale hlavně koštovalo se a hodovalo. Zkrátka, po náležitém vyhodnocení se vinaři shodli na tom, že se to všem líbilo a příští rok se na Čertovském koštování sejdeme znovu," hodnotili spokojení pořadatelé.