V úterý 25. února vyrazila chlapecká florbalová reprezentace mladších a starších žáků naší školy k důležitému turnaji do Litomyšle. Důležitý byl proto, že jen nejlepší tým z krajů Vysočina, Pardubic a jižní Moravy mohl postoupit na republikové finále mezi nejlepších šest škol naší země! Naše škola měla zastoupení v obou kategoriích. To znamená, že nejlepší florbalisté z Jihomoravského kraje, jsou žáci ZŠ Mládeže. Cíl jsme měli tedy jasný - postoupit z kvalifikace a zabojovat o cenné kovy na republikovém finále.

Úspěční florbalisté z Mládežky. Foto: Jan Vyskot | Foto: ext

Začneme týmem starších žáků. Ti do turnaje nevstoupili dobře a prohráli s dobře bránícím týmem z Pardubic 1:3. Druhý zápas jsme tedy museli vyhrát a pokud to jen trochu půjde, nastřílet co nejvíce branek.