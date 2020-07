Trénovat už pár týdnů mohli, ale závodní tempo a atmosféru si po epidemií vynucené přestávce mladí únanovští hasiči vyzkoušeli v konkurenci další desítky týmů poprvé v neděli ve Vranově nad Dyjí.

Závody mladých hasičů ve Vranově nad Dyjí. | Foto: SDH Únanov

Soutěž mladých hasičů pořádali tamní dobrovolní hasiči a síly přijela změřit družstva mladších i starších žáků a dorostenců. Pro únanovské mladé hasiče to byla vůbec první soutěž po celostátní karanténě, která na jaře zastavila i tradiční soutěž v požárním sportu Plamen. O to víc se hasičky a hasiči do Vranova těšili. Dorostenci byli v požárním útoku nakonec nejlepší, mladší žáci skočili sedmí, starší o příčku níže. Během prázdnin plánují hasiči ještě účast na několika dalších závodech.