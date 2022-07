Jedinečné závody a adrenalinem nabitý program v centru Krumlova

Na závodníky bude čekat přes jeden kilometr dlouhá trať, klikatící se, podobně jako tomu bylo v Hrušovanech, samým centrem města. Během víkendu se na jedinečném závodním okruhu, kombinujícím jak asfaltový povrch, tak terénní pasáže, představí nejen rideři na supermotardech ve dvou třídách - S1 a S2 či na čtyřkolkách, ale nebudou chybět ani atraktivní exhibice závodních speciálů Lamborghini Huracán SuperTrofeo ze stáje známého brněnského týmu Mičánek Motorsport - powered by Buggyra.

Prostor startu a cíle bude společně se servisním zázemím umístěn přímo na Masarykově náměstí . Odtud se jezdci vydají do ulice Růžová, poté bude následovat dlouhý úsek až k zámku skrze ulici Palackého, aby se nakonec vrátili zpět do cílové rovinky na náměstí, a to přes ulici Zámeckou. Účast v „královské“ kategorii S1 přislíbily i legendy hrušovanského závodu s mnoha mezinárodními zkušenostmi jako Erik Provazník, Miloš Řihák či Petr Ludvík. Za řídítka čtyřkolek pak usedne například spoluorganizátor a vítěz loňského hrušovanského závodu Petr Ševčík, ale také Miroslav Sýkora nebo Ladislav Bouška. O mezinárodní účast se postarají i zahraniční jezdci ze Slovenska, Polska a Rakouska.

Sobotní program odstartuje v 11 hodin dopoledne exhibicí Jiřího Mičánka, který se se svým šestisetkoňovým italským monstrem přestaví na krumlovském okruhu během víkendu celkem devětkrát. Na něj pak navážou dvě kola volných tréninků všech vypsaných tříd, tedy Supermoto S1, S2 a čtyřkolek. Od půl druhé jsou pak plánované kvalifikační rozjížďky a od půl čtvrté pak první ostré závodní jízdy. V neděli se jezdci na trať vydají taktéž od 11 hodin, a to v rámci nyní již jen jednoho kola volných tréninků Odpoledne jsou pak v harmonogramu zaplánovány dvě ostré závodní rozjížďky všech vypsaných kategorií. Vyvrcholením celého závodního víkendu bude slavnostní vyhlášení vítězů, které se odehraje v 17 hodin.

V rámci doprovodného programu se pak návštěvníci mohou těšit na taxi jízdy v safety-caru, kterým by měl letos být Mercedes-Benz SL63 AMG zapůjčený od partnera závodu – brněnského autosalonu Hošek Motor. Samozřejmostí budou stánky s merchem a chutným občerstvením, ale také VIP zóna. Po sobotní části závodního víkendu je večer plánovaná i tradiční afterparty, tentokráte v krumlovském klubu ANERI.

Hlavní organizátor závodu Tomáš Ševčík shrnuje: „Zveme všechny na jedinečné městské závody plné adrenalinu. Slibujeme vám, že to, co uvidíte během víkendu 16. - 17. července v Moravském Krumlově, rozhodně nezažijete nikde jinde. Na jedné trati a v jeden den uvidíte jezdce supermota, čtyřkolek a supervýkonné závodní Lamborghini, svezeme vás i v našlapaném safety-caru. Celým víkendem vás pak s komentátorským mikrofonem v ruce provedou Radim Vavřík a Jan Kvasnička. Těšíme se na vás.“

Moravskokrumlovský starosta a zároveň senátor za znojemský okres Tomáš Třetina také dodává: „Supermoto v Krumlově je skvělým doplněním atraktivní nabídky akcí pro návštěvníky i místní pro nadcházející letní měsíce. Věřím, že budete nadšení. Těšíme se na vás.“

Supermoto naváže na závodní historii města

Na závěr ještě stojí za připomenutí, že v Moravském Krumlově to sice letos bude premiéra pro supermoto a čtyřkolky, nicméně v období od padesátých do sedmdesátých let minulého století bylo město ležící na řece Rokytné dějištěm mnoha mistrovských závodů v motokrosu. Na přírodním okruhu Na Slatinách soutěžily také silniční motocykly a po dvě sezony rovněž formulové monoposty. Za řídítky a volanty závodních speciálů se tehdy pravidelně představovala špička československého road racingu. Jmenujme například Gustava Havla, Františka Šťastného či Bohumila Stašu. S formulemi v Krumlově startovali Antonín Gbelec nebo Vladimír Valenta a za již zmíněný motokros nesmí zůstat bez povšimnutí také členové tzv. Zlaté generace československého motokrosu Jiří Churavý nebo Miroslav Nováček, kteří svůj um pravidelně předváděli na motokrosové trati v parku Na Střelnici.

Vašek Volf