Když jsme u toho cestování, tak právě to, mě mírnou oklikou dostalo až do Krumlova na maraton. S CK Kudrna jsem byla v Mexiku a od té doby je sleduji. Sdíleli událost, bubmování ve Vaňkovce a dokonce půjčovali bubny. Tak to se neodmítá! Nasedla jsem na vlak a moje radostné očekávání trvalo přesně 200 km. Bubnování bylo tak dokonalé, že jsem si okamžitě objednala u jednoho klučiny djembe buben. Do týdne jsem ho měla doma a začala jsem se podle Youtube učit. Pak přišlo druhé bubnování ve Vaňkovce a já se tam dozvěděla o Maratonu v Moravském Krumlově.

Moc dobře jsem nepobírala, co mě bude čekat. Ale bubnovat se bude, tak se v mém kalendáři objevilo červené okénko na víkend. Já nepolíbená žádným fesťákem, jsem si nemohla lépe vybrat. Hltala jsem veškeré informace na FB týkající se této akce. Je fakt, že jsem se dozvěděla opravdu všechno. Mírná panika byla zažehnána i přes messenger, kdy mi někdo odpovídal na dotaz, který měl vyloučit mé ztrapnění na místě.

Den D nastal. Přijela jsem v pátek odpoledne, jako správný slušňák již o půl páté. Našla jsem si první známou tvář, kterou znám z Brna. A on to byl zrovna báječný pořadatel Marek Pečer. Info mi dal a já se mohla začít bavit. Stan jsem postavila jako letitý čundrák levou zadní a šla si pro osvěžující mok. Opět slušňák, že jo, alkohol nepiju, ale když jsem slyšela super týpka, jak mluví o svém malinovém pivu, musela jsem ochutnat. A chutnalo opravdu výborně, tak jsem měla dvě…a jako bonus špičku.

Odpoledne se začalo hrát. Rytmus okamžitě zalil žíly jakýmsi hormonem, co Vás nutil tančit a usmívat se. Jelikož mě trvá, než se otrkám, seděla jsem na kraji a skicovala muzikanty. Jako malíř kreslím úplně všude a všechno, takže mi moje ostýchavost i trošku pomáhá. Jinak bych hned trsala pod pódiem. Muzikanti se střídali a noc se pomalinku hlásila o slovo. Bylo i losování a výherce mohl vyhrát spousta nádherných cen, dokonce i djembe! Celá natěšená napínám uši, a pak zjišťuji, že se losují ústřižky z náramků na ruce a ne zakoupené vstupenky. AHA. Takže smolíček. QR kód vstupenky jsem měla v mobilu, ale náramek nee. (Možná, by to mohlo být taky někde napsané, pro takové ty fesťákové panice a panny).

Večer byl naprosto famózní, bylo co jíst, bylo co pít, bylo co poslouchat a bylo kde tančit. A lidi se fakt bavili! Vyspala jsem se velmi dobře, byla jsem asi v nějakém dětském oddělení dle houpaček. Takže byl klídeček. Ráno nástup na výbornou kávu, obhlídka úžasných věciček na stáncích (zde jsem upustila i korunu, prostě nešlo odolat) no a opět super hromadná bubnovačka. Společné tancování podpořila průtrž mračen a déšť smyl všechen můj stud. Najednou mi bylo zase dvacet a já se v kapkách deště roztančila jako blázen.

Na pódiu to opět začalo žít a jeden muzikant střídal dalšího. Všichni hráli naprosto luxusně. Veškerá svázanost společenským chováním v pracovním světě mohla jít stranou. Tady může být člověk sám sebou. Na nic si nemusíte hrát, nic nemusíte předstírat. Všichni se usmívají, všichni se baví a jsou šťastní. Není důvod se mračit. Organizace tohoto maratonu byla perfektní. Člověku vůbec nic nechybělo. Je pravda, že nemám s čím srovnávat, ale když Vám nic nechybí, víc nepotřebujete. Podobné akce by měly být povinně hrazeny od zaměstnavatelů a předepisovány od lékařů. Protože zde jsou lidi šťastní. A šťastný člověk žije v radosti, ve zdraví a v pohodě. Ze srdce děkuji zatuto perfektní akci.

Za rok opět AHOJ!

Dana Doubravka

Za krásné fotky děkujeme Tomáši Svobodovi, za krásý příspěvěk Daně Doubravce.