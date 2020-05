Musíme si pomáhát: Vytiskli jsme štíty pro malé umělce

Časy, které prožíváme nejsou snadné, ze všech stran na nás doléhají opatření proti COVIDu 19, strach a nejistota. O to větší radost máme, když můžeme přispět i my ze Střední odborné školy Dvořákova ve Znojmě a zapojit se do vlny pomoci a solidarity, která se mezi námi šíří. Školství se pomalu začíná připravovat na znovuotevření základních, středních ale také uměleckých škol.

Ředitel SOŠ Dvořákova Josef Brouček předávává vytištěné štíty řediteli hrušovanské ZUŠ Jaroslavu Piknerovi | Foto: SOŠ Dvořákova