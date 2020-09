Téměř čtyři stovky dětí ze Znojma a okolí se v rámci svých příměstských táborů zúčastnily druhého ročníku Táborového dne s muzeem. Letošní celodenní program pod vedením muzejních lektorek se nesl v duchu Zemanovy Cesty do pravěku.

Příměstský tábor ve znojemském muzeu. | Foto: archiv Jihomoravského muzea

Na nádvoří znojemského hradu jsme s dětmi objevili tajemný kufr plný podivných předmětů. Zjistili jsme, že jde o nářadí a objevy pana archeologa, který je do kufru naházel jen tak, bez ladu a skladu. Abychom nálezy dokázali správně pojmenovat a zařadit, vydali jsme se zpět v čase. Časový tunel nebyl nikde jinde než ve sklepení pod hradem. Cesta potemnělou podzemní chodbou byla pro leckoho děsivá, ale díky přítomnosti kamarádů jsme ji zvládli všichni. Obyčejná hra na honěnou se díky vesmírnému příběhu proměnila na souboj o to, která hvězda k sobě přitáhne nejvíce dětí, a bude tak mít největší hvězdnou soustavu. Místo štětců jsme malovali balónky a ukázali si, jak to mohlo vypadat, když vznikala naše planeta Země. Určitě i vy víte, že mezi první větší organismy patřili trilobiti. My jsme si pomocí frotáže takové živočichy vyrobili a kdo chtěl, odnesl si je domů.