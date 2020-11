Na dnešek připadá pden proti násilí na ženách. Obětem pomáhá i Charita

Dne 25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Násilí se bohužel odehrává i na místě, které by mělo být v životě každého to nejbezpečnější a to je doma. I když se o domácím násilí mluví stále víc, pořád existuje a je velmi skryté.

Násilí. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku