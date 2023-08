Pravidelně o prázdninách se už šestým rokem scházejí na ledě znojemských Orlů parahokejoví brankáři, aby si předávali své zkušenosti a vzájemně se taky nabudili před startem nové sezóny. Kempu se zúčastnili jednak ostřílení borci, ale taky nováčci v parahokejové bráně. Jedním z nich byl letos i reprezentační útočník a bronzový medailista z Kanady Patrik Sedláček.

Na ledě znojemských Orlů se sešli parahokejoví brankáři. Už po šesté | Foto: Jakub Novotný

Poslední červencový víkend se na ledě HC Orli Znojmo sešlo celkem sedm handicapovaných gólmanů, kteří pod vedení zkušeného parahokejového brankáře Jana Matouška a trenéra české parahokejové reprezentace Jakuba Novotného a trenéry Michala Kuchaře a Petra Helešice sbírali další cenné zkušenosti a pilovali už zajeté zákroky. „Každý den jsme měli dvě hodiny ledu a zaměřili jsme se hlavně na pozici gólmana v bráně vůči střelci, ale i na pozici rukou v základním postoji, každá taková maličkost může brankáře velmi ovlivnit v jeho výkonu,“ řekl trenér Jakub Novotný.

„Původní myšlenka vznikla od nás kluků ze Znojma, kdy jsme se dali dohromady a chtěli jsme se právě vyloženě zaměřit jen na gólmany. Podobné kempy pro ně u nás neprobíhají a tohle je tak skvělá příležitost se potkat, užít si skvělou atmosféru a vzájemně si předávat zkušenosti,“ dodal zakladatel těchto soustředění, gólman Jan Matoušek.

Na ledě se tento rok sešlo šest mužů a jedna žena, německá gólmanka Meranda Reast, která chytá z budějovický parahokejový tým. „Na kempu řešíme nejen to, jak se na ledě zlepšit, ale i takové základní maličkosti. Merandě jsme například pomohli s tím, aby měla správně nastavené saně pro ideální posed v bráně,“ dodal Novotný.

Z útočníka gólmanem

Trochu jinou pozici na ledě si v rámci znojemského kempu užil taky útočník české parahokejové reprezentace Patrik Sedláček. Tentokrát na sebe oblékl brankářskou výstroj a posadil se do brány. „Já dlouhodobě tak nějak podvědomě vnímám, že by mi tato pozice seděla více s ohledem na můj handicap. Nikdy coby útočník nevyvinu super rychlost, ale naopak jsem velký a v bráně bych tak mohl být platný,“ řekl ke své motivace k výměně v poli Patrik Sedláček. „Musím říct, že jsem si to užil na maximum. Ve Znojmě se sešla super parta, byli s námi i tamní hokejisté z mládeže, kteří nám tréninky zpestřovali střelbou,“ dodal Sedláček s tím, že by podobné kempy uvítal klidně i víckrát v sezóně.

Parahokejoví gólmani se zapojí do nové sezóny od poloviny září, kdy startuje další ročník České parahokejové ligy. Reprezentační tým, včetně brankářů, se pak sejde na prvním přípravném kempu před sezónou 22. srpna v Poděbradech.