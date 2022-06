Lucky Cruisers Weekend sem přilákal majitele patnácti stovek legendárních amerických vozů. Každý z nich se pochlubil svým plechovým miláčkem, předvedl jízdu areálem a vyměnil si zkušenosti, jak udržet vůz co nejdéle v kondici. Kdo má ameriky rád, tak si přišel opravdu na své, protože Lucky Cruisers Weekend nabízí opravdovou rozmanitost. K vidění byli Hot Rody - to jsou auta vyrobené ve třicátých letech, youngtimery - auta ještě nedosáhla na status veterána ale mají sběratelský potenciál, velké množství Mustangů, pickupů i novodobých amerik. „Kromě srazů veteránů jedeme tak pětkrát do roka na výlety. Je to vždycky zážitek pro nás a i pro ty, kdo nás míjejí na cestě,“ řekl majitel Pontiacu Bonneville, z roku 1967 Štefan Juhás z Bratislavy.