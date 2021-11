Příběh československých legií v Rusku a počátků ozbrojených sil rodící se československé republiky poznávali v Brně krumlovští gymnazisté. Zajeli si do Brna prohlédnout si expozici Legiovlaku. Za pěkný příspěvek a fotky děkujeme studentům krumlovského gymnázia

Studenti krumlovského gymnázia navštvili v Brně Legiovlak. | Foto: se svolením školy

Nedávno jsme navštívili expozici Legiovlak v Brně. Českoslovenští legionáři nás provedli ešelonem, ubytovali v těplušce, zapůjčili nám Mosint-Nagant a nabídli ruský čaj ze samovaru. Hlavně nám však vysvětlili, proč byli skutečnými hrdiny, bez kterých by Československo nevzniklo. Děkujeme za poutavý výklad.

Pokud historie československých legií zajímá i vás, můžete se zajet Legiovlak navštívit třeba při jeho zastávce v Jihlavě. kde bude pojízdné muzeum otevřené do sedmého listopadu. Legiovlak je přístupný ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin.