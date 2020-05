O obrázky z cyklovýletů po okolí se s čtenáři tentokrát podělil Petr Coudi Řeřucha. Doby celostátní karantény využil k poznávání svého okolí. Musel totiž zrušit plánovanou dovolenou v zahraničí.

Z cyklovýletu z Dolních Dubňan přes Rybníky, kolem Týnského rybníku k Vrabčímu hájku a zpět do Dolních Dubňan. | Foto: Petr Coudi Řeřucha

Na dovolenou jsme měli odlétat v polovině dubna. To teď samozřejmě nebylo možné, tak jsem si koupil nové kolo a začal jezdit na výlety do okolí. Příležitostně fotím a tak jsem kolo vybavil kapsou na fotoaparát a nosičem na dron a až nemůžu , tak zastavím a fotím. Tentokrát jsou tu fotky z výletu cyklostezkou z Dolních Dubňan přes Rybníky k Týnskému rybníku a přes Vrabčí hájek zpět do Dolních Dubňan.