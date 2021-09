„Trendy studené kuchyně! Tolik témat, do nichž bychom mohly díky zkušenější kolegyni proniknout! Kdo by nevyužil možnosti vzdělávat se od nejlepších, které má kolem sebe? A v prostorách, jež jsou dokonale vybaveny? Příležitost je potřeba, jak se říká, chytit za pačesy!“ s úsměvem prozrazuje další prázdninovou aktivitu školy Zuzana Sedláková, učitelka odborného výcviku oboru Kuchař-číšník.

„Jak říká Petra se Zuzkou, máme kolem sebe ty nejlepší, tak to jde samo. Pana ředitele Libora Hanzala, v němž máme velikou podporu a díky němuž se naše přání a nápady mění ve skutky. Paní Dřevojanovou, která při vedení žáků ke kuchařině nastavila laťku opravdu hodně vysoko. Jsme vděčné za to, že nám svoje zkušenosti předává. V tomto případě se jednalo o trendy studené kuchyně. Výrobky, kterým jsme se věnovaly, byly galantiny, teriny, nechyběly ani kanapky. Při přípravě jsme použily kuřecí maso, ale také vepřové a rybí. Zopakovaly jsme si vykostění kuřete a několik možných způsobů fáší, kterými můžeme drůbež plnit. Vyzkoušely jsme si přípravu sýrové a šunkové rolády plněné máslovou náplní nebo přípravu teriny. Nápadů bylo nespočet a jsme velice rády, že v tom novém školním roce můžeme našim žákům předat další poznatky. A praktické ochutnávky? Ty budou samozřejmě probíhat přímo ve školním baru, to je naše chlouba,“ doplňuje učitelka odborného výcviku oboru Kuchař-číšník Petra Čapounová. Výrobky nejen studené kuchyně pravidelně oceňuje i veřejnost při rodinných či společenských akcích a to od rautů až po bankety. Vždyť právě gastronomické obory mají v naší škole téměř stoletou tradici!

Ludmila Karpíšková