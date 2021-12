Poslední pátek v listopadu přinesl do Znojma první sněhové vločky jako předznamenání nové zimy. Těžko říct, zda první sněžení slibuje bílé Vánoce, ale letošní ztichlý advent bude mít v každém případě bílé předznamenání. Za krásné fotky děkujeme Veronice Králové ve Znojmě, a díky také do Rybníků a na Vranov a Veronice Pokorné za fotky z parku.

Poslední listopadový pátek dorazil do Znojma první sníh. | Foto: Veronika Králová

Do pravé zimy a do Vánoc je o pár dnů méně než měsíc, ale první morký sníh už se na Znojmo a Znojemsko snáší od rána. Z barveného podzimu nás tak na chvíli přenáší téměř přímo do studených kouzel a záře zimního času. Také jste zachytili svá oblíbená zákoutí a známá místa pod prvním sněhem? Podělte se o své fotky na e-mailu znojemsky@denik.cz. Děkujeme.