Nad Mašůvky se vzesli draci, do dálky voněly pečené brambory

Už je tu zase listopad, mlhy se povalují po polích dešťové přeháňky občas zkropí zem a vítr fičí po strništích. To je ten správný signál pro kluky a holky, aby oprášily své staré draky, nebo si vyrobili nové. V dnešní době však drtivá většina draků pochází z obchodu. Je to trochu škoda. Jsou sice krásně barevní a nejrozmanitějších tvarů, ale to pravé kouzlo, které dnes znají jen rodiče a prarodiče, postrádají.

První neděle v listopadu patřila v Hlubokých Mašůvkách drakiádě. | Foto: Petr Grégr

I v Hlubokých Mašůvkách připadla na první listopadovou neděli drakiáda. V nedaleké Šutrárně se obecní zastupitelé s kulturní komisí připravili na bohatou účast a nachystali si teplý čaj, pro dospělé svařáček, špekáčky k opékání, stoly, lavice a hlavně ceny do soutěží v nejrůznějších kategoriích. Největší drak, nejmenší drak, nejbarevnější drak, Drak, který vylétne nejvýše, ale také nejhezčí doma vyrobený drak. Rozhodování v této kategorii bylo velmi jednoduché, domácí drak byl totiž jen jeden. U velkého ohniště se pan místostarosta Malec staral za pomoci dětí o přípravu žhavého popela a po té i o upečení brambor. Nevím, nakolik chutnaly brambory dětem, přeci jen jsou zvyklé dnes na jinačí pokrmy, ale dospělí si na nich pochutnali zcela jistě. Navíc zavzpomínali na své dětství a tato vzpomínka jistě každému vykouzlila alespoň krátký úsměv. Jeden z mnoha úsměvů tohoto odpoledne. Ale čím víc, tím lépe. Děti běhaly po poli s draky, i když i v tom jim v dnešní době více sekundují rodiče. Měli by podle mého názoru jen ukázat, vysvětlit a nechat děti, aby se s tím popasovaly samy. Větrno zrovna ten den moc nebylo, svítilo krásně sluníčko a tak dostat draka do vzduchu dalo trochu práce. Nakonec byly rozdány ceny a diplomy za účast. Všichni až na výjimky byli spokojeni a tak jsme zase jednou prožili pěkné setkání se sousedy za pěkného odpoledne. Za rok se těšíme všichni opět na shledanou a budeme si přát větší účast. Petr Grégr