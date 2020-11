Výsadba navázala na již vysazenou Alej stého výročí republiky a na bývalé československé opevnění a železnou oponu v Šatově. Nové stromořadí symbolicky spojilo přeshraničními sousedy Šatov a Unterretzbach. Cesta částečně kopíruje i kus mezinárodní cyklostezky Železné opony: Eurovelo 13. Happening původně pro stovky lidí, kterým Nadace Partnerství každoročně pomyslně korunuje podzimní sázecí sezónu stromů, se musel odehrát bez účasti širší veřejnosti.

„Na jaře plánujeme setkání podporovatelů, ošetření stromů, osazení pamětní lavičky a výsadbu lípy vypěstované Botanickou zahradou v Průhonicích z genofondu 100 památných stromů k předloňskému výročí republiky. Tentokrát nebude chybět setkání s šatovskými vinaři a jejich produkty,“ slibuje vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Barbora Chmelová z Nadace Partnerství. Stromy v malých skupinkách přišlo vysázet několik místních rodin, herečka Barbora Jánová spolu s módní návrhářkou Dhaarou, moderátor Vladimír Kořen, jihomoravský hejtman Jan Grolich, ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková nebo místostarosta Šatova Jaroslav Černý.

„Bylo to osvobozující. Příležitost vypadnout z Prahy, ušpinit se a udělat něco, co má smysl společně s přáteli. Jsem za to moc vděčná. Hlavně téhle době je krásné vidět za zažít ty dobré věci,“ podělila se o dojmy ze sázení stromů populární herečka Barbora Jánová, která převzala patronát nad novou Alejí svobody. Kdo nemohl přijít osobně, podpořil stromy alespoň na dálku. Na nákup sazenic nebo následnou péči o novou Alej tak přispěli drobní dárci nebo firmy.

„S podporou výsadby Aleje svobody jsme neváhali ani chvíli. Kromě finanční pomoci jsme chtěli zapojit i dobrovolníky z řad zaměstnanců. To nám bohužel aktuální epidemiologická situace nedovoluje. Na připomínku partnerství při výsadbě bude v aleji umístěna lavička. Sázíme nejen stromy, které do krajiny patří, ale i novou značku EG.D. Ta od ledna 2021 nahradí dnešní název společnosti E.ON Distribuce,“ komentuje Martina Slavíková ze společnosti E.ON, která se stala generálním partnerem výsadby.

Šatovští plánují, že se místo do budoucna stane dějištěm přeshraničního setkávání a vinařských akcí. Na konci aleje chtějí v budoucnu vystavět Rozhlednu svobody. „Jsme nadšení, že v našem kraji přibude tolik stromů a že budou ku prospěchu lidem i krajině. Budou ukazovat cestu i k naší nejlepší viniční trati ‚Peklo'. Ve stínu stromů a při pohledu do širokého kraje budou vína z našich vinic chutnat všem,“ líčí starostka Šatova Lenka Stupková. Navzdory koronavirové pandemii pořádají během podzimu individuální výsadbové akce stovky dalších dobrovolníků napříč republikou. Jejich snažení zaznamenává www.sazimebudoucnost.cz. Zde lidé mohou do interaktivní mapy přidávat své akce a zúčastnit se tak soutěže Zlatý rýč o nejúspěšnějšího sazeče roku 2020.

David Kopecký