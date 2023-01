Většinu obcí na Znojemsku prošli v prvních dvou lednových týdnech koledníci tradiční Tříkrálové sbírky. Po dvou letech mohli znovu skupinky koledníků vyrazit bez epidemických omezení. „Do Tříkrálové sbírky se po celém našem okrese zapojuje přes 1500 koledníků, asistentů a dobrovolníků, všem jim děkujeme za to, že se do sbírky zapojili. A ze srdce děkujeme všem, kdo do kasiček i všemi dalšími způsoby, sbírku podpořili,“ poděkoval ředitel znojemské Charity Evžen Adámek.