Doma je doma. Pro ty, co žijí v kraji pod Pálavou, mohou být symboly domova Novomlýnské nádrže. Dle našeho čtenáře, Rostislava Sklenského má navíc Pálava pozitivní vliv na lidi. Děkujeme mu za příspěvek a fotografie!

O krásné místa na Pálavě není nouze. Na nejlepší z nich se budete chtít pořád vracet. | Foto: Rostislav Sklenský

Snímky jsou pořizovány u vodních nádrží Nové Mlýny a fotografie s vrbou u kempu Mars nedaleko Šakvic. Myslím si, že je to nejfotogeničtější a nejvíce focená vrba na světě. Pro některé je to vzpomínka a pro další inspirace pro návštěvu tohoto místa. Fotit na tomto místě je skutečně zajímavé. Stačí tam být chvíli a fotit; deset, patnáct minut nebo déle a věřte, že bude stále co fotit. Stačí tam jen jít a fotit z jiného úhlu a co záběr, to originál.