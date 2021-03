Většina lidí si váží učitelského povolání, zvláště nyní, kdy se rodiče museli starat o výuku svých dětí doma. Matky či otcové často s obtížemi zvládali výuku svých dvou či tří dětí. V běžné třídě má kantor obvykle mezi dvaceti až třiceti dětmi, existují samozřejmě i jiné počty. Pokud by se náš učitel postavil za katedru v marocké škole, patrně by ho polil pot. V jedné třídě jsme napočítali na pět desítek dětí!

Vyučovat v takové třídě tak, aby děti zvládly předepsanou látku, je úkol pro pedagogického mistra. Nejenže do takové jednotřídky docházejí děti různého věku a mají tedy i odlišnou vyučovací látku, ale navíc zde jsou jazykové problémy. Ve Vysokém Atlasu žijí Berbeři a jejich rodnou řečí je berberština. Ovšem ve škole, a to již od útlého věku, se vyučuje v arabštině. Ve vyšších ročnících je povinná francouzština. Takže vlastně každé dítě vycházející ze školy ovládá vedle své mateřštiny další dva jazyky.

Základní škola je v Maroku povinná pro všechny děti, což některé rodiny nevidí příliš rády, z jejich hlediska by bylo lepší, aby děti byly doma a ty starší se staraly o mladší sourozence. Takže ani v tomto směru to nemá učitel jednoduché. Po absolvování pedagogické školy si nemůže vybrat školu, kde by chtěl učit, ale jde na umístěnku tak, jako to bývalo kdysi i v našich zemích. Z hlediska státu se jedná o logickou záležitost, takové školy by byly bez učitelů. Samozřejmě vysoko do hor se málokterému kantorovi chce, ale nemá na výběr. Po určité době však může požádat o přeložení.

Zevnitř školy nemáme k dispozici žádné fotografie. Je to důsledek nařízení samotného krále, který v těchto prostorách zakázal fotografovat. Důvod byl prostý – jeden západoevropský novinář udělal snímky a vyjadřoval se o zdejších školách, a hlavně jejich vybavení, nelichotivě. Je pravda, že školy, zvláště tyto horské, nemají vybavení, na jaké jsme zvyklí. Ovšem to není zásadní. Důležitý je dobrý kantor, který umí vzbudit zájem dětí. Abychom tamním školám pomohli, na svoji výpravu do hor jsme vzali sešity a propisovací tužky, které jsme předali učitelům. Ti je pak rozdali těm nejpotřebnějším dětem.

A jaké jsou tamní děti? Jako všude na světě, veselé, smějí se, i když o životě našich dětí a jejich možnostech se jim může jen zdát. Jsou ale samostatnější, mají zodpovědnost, která jde ruku v ruce s jejich povinnostmi, kterých mají nad hlavu.

Jiří Eisenbruk