Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na letošní nelehké Tříkrálové sbírce. Už jsme tradičně zvyklí začátkem roku, že sbírka se stala neodmyslitelnou součástí prvních čtrnácti dní v lednu a většina obyvatel už čeká na vzácnou královskou návštěvu. Letos tomu ovšem kvůli koronakrizi bylo jinak. Každý, kdo chtěl přispět, si musel svou pokladničku najít.

Znojemská Oblastní charita dopočítala výtěžek Tříkrálové sbírky. | Foto: Foto: archiv Oblastní charity Znojmo

My jakožto organizátoři sbírky jsme byli ve znojemské Oblastní charitě do poslední chvíle přesvědčeni, že se sbírka uskuteční klasickým způsobem, ale situace nám to bohužel nedovolila. Rychle jsme začali improvizovat a hledat nové formy, jak pokladničky přiblížit co nejvíce k lidem. Oslovili jsme obchodníky, kteří byli ochotni vzít pokladničku k sobě do prodejny. Všichni, koho jsme oslovili, byli velmi ochotní a udělali všechno proto, aby se lidé o „jejich“ pokladničce dozvěděli letáčkem na prodejně nebo propagací na Facebooku apodobně. Všem obchodníkům jsme za to velmi vděčni.