Děti nadchl advent v petrovické doškovici, přišly za nimi i strašidelné Lucie

Setkání bylo a nemusím snad ani říkat, že bylo opět velkolepé. Živý betlém byl opět spojen i s příběhem. Tentokrát andělským. Byl o jednom trochu nešikovném andělovi a vypovídal o tom, že když se někomu nabídne šance na změnu a je této šance správně využito, vždy vše vede ke zdárným koncům. Ano byl to příběh pohádkový, ale myslím, že všech šestnáct účinkujících uživatelů služby, kteří tento příběh společně s pracovníky aktivizace nacvičili, dali jasný a jednoduchý vzkaz na spokojené prožití nejen vánoční doby, ale celého roku.

Do tichého večera zvolna padá sníh. Podívejte se na Znojmo v půli adventu

Na Zámek v Břežanech přijel svatý Martin a všichni jsme se setkali u Živého betléma. Setkali jsme se s nadějí na lepší zítřky. Ano jsou to hodně říkaná slova, ale pro nás hodně znamenají. Už jen pro to, že až toto nepříjemné období jednou skončí, a ono skončí, budete všichni, kteří jste si oblíbili naše malá divadelní představení opět přicházet k nám na zámek a věřte, že všichni Vás tady vždy rádi přivítáme. A stejně jako my všichni jsme si u živého betléma popřáli krásné svátky a jen to dobré v novém roce, dovolte, abych za všechny ze zámku popřál i toto vše vám. Krásné svátky a v novém roce jen

Ondřej Šink