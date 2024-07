Pomoci s výběrem budoucího povolání a nahlédnout do technického zázemí velké výrobní firmy. To je účelem exkurzí v Nevoze, kterých v letošním školním roce proběhlo celkem osmnáct. Pod pokličku firmy nakouklo více než 530 žáků základních a středních škol, což je téměř dvojnásobek oproti minulému školnímu roku.

Exkurze jsou odle zástupců firmy obohacující nejen pro žáky, ale i pro společnost. Snažíme se je dělat interaktivně, abychom spolu spolupracovali, učili se od sebe navzájem. Naším cílem je ukázat, jak to funguje ve velké, ale rodinné mezinárodní firmě, kde jsou potřeba různorodé profese, aby vše fungovalo, jak má. Chceme děti motivovat k tomu, aby si vybrali kariérní směr, který je bude bavit, protože to je klíčem k úspěchu. Každý má různé zájmy a talenty.

Firmu těší zejména narůstající počet exkurzí tříd z technických oborů našich partnerských škol, právě na to se v tomto školním roce zaměřila více. „O podporu vzdělávání v technických oborech se snažíme konstantně, a to nejen exkurzemi u nás ve firmě. Spolupracujeme přímo se školami, s učiteli jednotlivých oborů, aby propojení teorie a praxe bylo co možná největší a pro žáky smysluplné a přínosné,“ shrnuje dlouhodobou vizi Nevogy Petr Pokorný, prokurista společnosti.

Kromě osmáků ze základních škol ze Znojma a z okolí do Nevogy zavítali elektrotechnici a elektrikáři z Uhlárky, opraváři z SOŠ Dvořákova a studenti technického lycea z GPOA. Pro všechny zajišťuje firma dopravu zdarma, využívá k tomu svůj vlastní NevoBus.