Když se 11. března uzavřely brány škol a studenti zajásali. Těšili se totiž, jak budou lenošit a užívat si volna. Po krátké době ale pochopili, že jejich představa byla trochu mylná. Se svými učiteli jsou ve spojení online - ať už přes stránky školy, nebo na Google Classroom, Skype, Studvisor. Nejde jen o zadávání úkolů, některé aplikace slouží přímo jako virtuální učebna, kde je učitel v kontaktu se žáky jako ve třídě – pouze je vše „na dálku“- může tedy učivo vysvětlit, názorně ukázat nebo se studenty konverzovat. Všichni se teď učí něčemu novému a pro nikoho to není lehké. Jak celou situaci vnímají sami studenti znojemského Gymnázia Dr. Karla Polesého, si můžete přečíst v slohových pracích, které zpracovávali na téma : Jak můj život ovlivňuje koronavirus.

Jedna věc je vcelku jasná. A to je, že nechodím do školy. Nejdříve jsem si myslel, jak to bude super, že nebudu muset celý den vůbec nic dělat. To nadšení však vyprchalo po pár dnech, kdy mi došlo, že nic nedělat je vlastně nuda. Došlo mi, jak je důležité mít ve svém životě něco stálého a neměnného. Protože bez toho je velmi jednoduché sklouznout do černobílého stavu, kdy dny splývají do sebe tím, jak jsou si podobné. Podobné si tím, že člověk nic nedělá. Člověk potřebuje změnu. V mém životě to byla škola a to, že jsem musel každý den v určitý čas vstávat. To teď není a tak se každý den snažím něco dělat, většinou to jsou nějaké práce okolo domu, kterých je víc než dostatek a tak podobně.