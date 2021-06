Dva roky jsem ve Znojmě hledal vhodné místo, kde bych mohl vystavovat díla různých umělců i svoje. Až jsem jednou šel večerní procházkou kolem domu na Václavském náměstí, kde bývala před lety kavárna Grand Café a před tím Kavárna Till. Jen co jsem nahlédl oknem dovnitř bylo mi jasné, že tohle je to místo. Domluvil jsem se s majitelem a během tří měsíců jsme galerii připravili a čekali, až bude možné po uvolnění opatření ji otevřít pro návštěvníky.

Zahajujeme výstavou obrazů Kristiána Kodeta, která zahrnuje asi osmdesát obratů a přes dvacet grafických listů, jde tedy o největší jeho výstavu. Kristián Kodet pochází z umělecké rodiny, jeho otec i děd byli sochaři a on na jejich tvorbu navazuje. Na výstavě proto představujeme i plastiky soch Jana a Emanuela Kodeta. Výstava potrvá do konce srpna. Poté plánujeme výstavu pozoruhodných historických obrazů Znojma a fotografií Znojma. Galerie je otevřená denně mimo pondělí od devíti ráno do poledne a od jedné do šesti odpoledne.

Martin Švec

Galerie Grand Café