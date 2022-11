Budova na rohu znojemských ulic generála Jaroše a U Domoviny se vryla hluboce do vzpomínek několika generací školáků, kteří tam chodili na základní školu a také studentům pozdější soukromé střední školy. Původně ale stavba bývala součástí znojemských kasáren. "Býval to c. a k. posádkový soud s vojenskou věznicí, stavba byla dokončena v roce 1893 současně s Albrechtovými kasárnami. Nynější demolice je tedy symbolickou tečkou za historií kasáren v této ulicii," připomněl historik Jiří Kacetl. V semdesátých letech dostala budova nadstavbu a novou fasádu, tedy podobu, ve které ji znali školáci a studenti i lidé, kteří tam řadu let chodil do volebních místností.