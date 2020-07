Velkou galerií snímků Františka Šimíka se vracíme k soutěži mladých hasičů, kterou třetí prázdninovou sobotu pořádali dobrovolní hasiči v Hodonicích.

Ze závodů mladých hasičů v Hodonicích. | Foto: Frantisek Šimík

V sobotu 18.7. jsme pořádali domácí soutěž na našem hřišti. Byl to náročný víkend, ale stálo to za to Naši mladí hasiči zabojovali v konkurenci dvanácti týmů v každé kategorii a umístili se na 1., 4., 6. a 10. místě. Starší "A" se skvělým časem 14,23s první místo.