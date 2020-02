OBRAZEM: Vrbovec slavil desátý masopust

Pestrý masopustní průvod vyrazil v sobotu také do ulic Vrbovce. Desítky masek povzbuzovaných muzikanty i občerstvením rejdily Vrbovcem do do pozdního odpoledne.

Masopustní průvod prošel podesáté Vrbovcem. | Foto: Foto: archiv obce