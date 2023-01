Od loňského roku zvou k prohlídce také komnaty v jižním křídle zámku. Památkáři do nich dokázali podle dochované dokumentace shromáždit původní mobiliář. A pozoruhodné rozhledy do širokého okolí se otevřou návštěvníkům, kteří zvládnou vystoupat na zámeckou věž.

Zámek a Epopej má od otevřeno od ledna do května a od září do prosince denně mimo pondělí od 9.00 do 16.00, poslední vstup je v 150.0. hodin. Od června do srpna je otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00. První letošní návštěvníci mohou na zámek zavítat od 14. ledna.