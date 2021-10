Po roce a půl odkládání kvůli pandemickým omezením se studenti pátého a šestého ročníku znojemského Gymnázia Karla Polesného dočkali a vyrazili na téměř týdenní odbornou exkurzi do Itálie. Děkujeme Veronice Brtníkové a Anetě Říhové za pěkný příspěvek a Davidu Zeingerovi za krásné fotky.

Studenti znojemského gymnázia poznávali krásy Itálie. | Foto: David Zeininger

Ze Znojma do Itálie jsem vyrazili v polovině týdne. Odjížděli jsme odpoledne a ráno už jsme se po náročné cestě probudili v Itálii. Naší první zastávkou byl slavný benediktinský klášter Monte Cassino, odpoledne jsme se pak zastavili v městě Caserta, hlavním městě provincie Kampánie, kde stojí krásný zámek. Ochutnali jsme tak také první italská jízdla a zjistili, co je to coperto. Odpoledne jsme dorazili do Neapolského zálivu a ubytovali se ve čtyřhvězdičkovém hotelu Queen Daisy. Před večeří jsme se šli projít a někteří se dokonce již koupali v moři. po večeři jsme se sešli ve společenské místnosti, kde nám naši spolužáci Jana, Honza a Danča zahráli na kytaru a housle.