Letošní jaro přálo procházkám, i proto, že se dlouho skoro nic jiného dělat nedalo, než vyrazit někam za město a cestou se dívat kolem sebe. Petra Písařovicová se kolem sebe dívá s fotoaparátem a moc jí děkujeme za pěkné fotky ze setkání s životem v jarní krajině.

Setkání při vycházkách ve Znojmě a okolí. | Foto: Petra Písařovicová

Stačí si jen všímat, chodit zlehka a dokázat si také počkat na tu správnou chvíli. Pokud to dokážete, a neumíme to vždycky všichni, čekají vás svěží i prchavá setkání s pestrými životem v přírodě hned za městem. Na hladině Dyje plují důstojné labutě, ve větvích hopsá sýkorka a zvědavě vás pozoruje veverka - než máchne ocasem a zmizí kdesi vysoko v koruně stromu. Jindy si v tůňce u cesty všimete nezaujatě se tvářící žáby. A pak se vám přihodí, že si na břehu řeky připadáte jak na vesnickém dvorku, to když se napít přijde tamhle černá kočka a tady pestře zbarvený kohout.