Dne 3. června 1901 se v Hlubokých Mašůvkách narodil pan pplk. Zdeněk Bauer. Jeho otcem byl pan František Bauer, spolužák Otokara březiny, řídící učitel místní školy ( 1895 – 1925 ), vynikající hudebník, varhaník v místním kostele, ale hlavně čestný občan Hlubokých Mašůvek (1927). Děkujeme Petru Grégrovi za zajímavou připomínku z místní historie Hlubokých Mašůvek

Od narození Zdeňka Bauera uplynulo 120 let. | Foto: se svolením Petra Grégra

Zdeněk byl druhý nejstarší ze šesti sourozenců. V letech 1907 – 1912 chodil do obecné školy v Hlubokých Mašůvkách, poté v letech 1912 – 1916 absolvoval nižší reálné gymnázium v Moravských Budějovicích a nakonec obchodní akademii v Brně 1916 – 1920. Nejprve pracoval jako berní asistent u berního úřadu ve Znojmě v letech 1920 – 1922. Od roku 1922 do května 1939 byl ve vojenské službě. V letech 1940 – 1945 byl mimo vojenskou službu a pracoval jako zemědělský pomocník v Hlubokých Mašůvkách. Od roku 1945 do konce roku 1955 byl opět ve vojenské službě, kde dosáhl hodnosti podplukovníka. 31.12.1955 byl pro nemoc dán do zálohy. Od té doby byl důchodcem.