V pondělí se mnozí ze znojemských hudebníků přišli do obřadní síně hřbitova rozloučit se svým kolegou Jaroslavem Říhou. Se svou kytarou. banjem a foukacími harmonikami působil na znojemských hudebních podiích více než šest desetiletí. Už v útlém věky, jako člen dětského kytarového tria vystoupil v bratislavském televizním pořadu. V první polovině šedesátých let uplynulého století byl u zrodu populární bigbeatové skupiny Bezejmenní. Po jejím rozpadu založil pod stejným názvem kapelu novou. Se svým banjem vystupoval s countryovými skupinami Voraři, Touláci a Občas country. Průběžně hrával k tanci v baru Corso a ve vinárně U krále Jana. V poslední době hostoval v kapele Šarivari Swing Band. Jarda Pytlák Říha zemřel 7. února po zhoubné nemoci ve věku 74 let.