Jménem kulturní komise bych ráda poděkovala všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli. Také bych ráda poděkovala všem dětem a rodičům, kteří se akce zúčastnili. Je to pro nás velká radost a těšíme se na příště.

Byl to složitý rok, ale děti v Jaroslavicích si užily i pěkné chvilky, třeba při dětských dnech, které pořadatelé z obecní kulturní komise připravily, jakmile to epidemická opatření postupně na začátku léta dovolila. Děkujeme Martině Mühlbergerové za pěkný příspěvek a krásné fotky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.