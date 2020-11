Ohlédnutí obrazem: Studenti z Přímky podpořili Koláč pro hospic

Čtenář reportér





První říjnovou středu začal další ročník akce Koláč pro hospic, který pořádá Oblastní charita Znojmo. Do této akce se opětovně zapojili žáci naší školy, aby pomohli, coby dobrovolníci, při pořádání této akce. V ranních hodinách vyrazili do ulic města žáci třídy SČ1.A, pro které to byla první zkušenost s dobrovolnictvím, a nabízeli k prodeji koláče upečené pro tuto příležitost. Po obědě žáky prvního ročníku u stánku Oblastní charity Znojmo na Obrokové ulici vystřídaly dvě žákyně třídy SČ3.A, které v prodeji koláčků pokračovaly.

Studenti z Přímky podpořili Koláč pro hospic. | Foto: archiv školy