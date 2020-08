Na oslavu tří století od založení pivovaru v areálu znojemského přemyslovského hradu se zašel podívat i neúnavný fotograf Zdeněk Gajdůšek, aby se s našimi čtenáři podělil o své snímky.

Znojemský pivovar slavil tři sta let. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Když pivovar slavil svoje tři staletí bylo první sprnovou sobotu pořádné letní horko, takže pivo přišlo k chuti. Lidí přišlo docela dost, ale pořád to bylo tak akorát. Dobře se bavili, slunili, některé rodinky si zatančily, každý se bavil po svém. Hned u vstupu jsem potkal chlapíka, který už raději odpočíval na zemi, opřený o zeď, ale vyfotit se nechal. O kousek dál jsem potkal dva chlapíky, každý v ruce napěněný půllitr, smáli se a dobře bavili - jako by si říkali: kamaráde, dokud žijem, je všechno Ok.

Na podiu u rotundy vyhrával, alespoň to tak měli napsané na ceduli, revival Guns N' Roses, celé prostraství připomínalo příjemnou hospůdku. V hradní ulici zrovna vyhrávala Arcona. Pivo bylo dobře vychlazené, fronty žádné velké, akorát mě naštvali v restauraci, když po mně jako po hostovi chtěli deset korun za toaletu.

Odpoledne to ale bylo příjemné a kdo odcházel z oslavy moc rozpálený, mohl se zchladit u mlžítek na Horním náměstí. Jak jsem se tak díval, v tom vedru přišly k užitku.