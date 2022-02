Po sestupu do skalního žlebu následuje znovu prudký výstup na hřeben skal nad řekou, respektive nad přehradou. Výhledy opět naprosto fantastické, dalo by se tu fotit co padesát metrů. Nejkrásnější vyhlídky jsou ale Dlouhá řeka a samozřejmě legendární Králův stolec, nazvaný podle vítěze nad Turky u Vídně v roce 1683, polského krále Jana III. Sobieského. Odsud stále po zelené do údolí Mašovického potoka k téměř již zříceninám Andělského mlýna.