Okrasná mandloň pamatuje mamuty. Právě kvete u Ječmeniště

Právě kvete mandloň nízkáNa Ječmeništi, u zaniklé obce na hranicách s Rakouskem právě kvete mandloň nízká. Je to drobná příbuzná známé mandloně, na rozdíl od ní však kvete růžově a hlavně tvoří jen keřovité porosty do jednoho metru výšky. Je to taky oblíbená okrasná rostlina a vidíme jí v mnoha zahrádkách před domy. Děkujeme Radomíru Němcovi za pěkný příspěvek a krásné fotky.

U Ječmeniště kvete na jaře mandloň nízká. | Foto: Radomír Němec