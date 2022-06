Brzy ráno jsme se sešli na znojemském nádraží, kde jsme jako správní organizátoři přepočítali účastníky. Kolem šesté jsme u objednaným autobusem vyrazili směr Olomouc. Po cestě jsme si společně se třídou CR2.A připravili výklady o městech, kterými jsme projížděli. Naší první zastávkou byla Terezská brána, o níž měla velice poutavý výklad Terezy Marková. Poté jsme se přesunuli na Dolní a Horní náměstí, kde již se zajímavostmi o historických kašnách, Sloupu Nejsvětější Trojice, což je jedna z nejvýznamnějších historických památek Olomouce, a o radnici navázali Adam Stárek a Tereza Zábranská. Navštívili jsme tamější infocentrum, odkud si žáci mohli odnést zajímavé letáčky, které si pak nalepili do svých Deníků praxe.

Hotaři, mužáci a sklenky. Vrbovečí vinaři pozvali opět do sklepů

Prošli jsme náměstím Republiky, kde jsme se dozvěděli něco málo o chrámu Panny Marie Sněžné, a v deset nás už čekala naučná prohlídka Arcibiskupského paláce, sídla arcibiskupa olomoucké arcidiecéze. Poté jsme se přesunuli ke katedrále sv. Václava a mohli si prohlédnout krásu gotického interiéru. Na závěr jsme si prošli Bezručovy sady, poznali jsme tak část přírody v centru města, která nás zavedla až do galerie Šantovka. Sešli jsme se v 13:30 hodin a pokračovali na staré autobusové nádraží. Tam již byl cíl naší cesty. V plném počtu, pro realizátory veliká úleva, jsme vyrazili zpátky do Znojma. V autokaru jsme rozdali žákům otázky a dotazníky spokojenosti. Získali jsme výbornou zpětnou vazbu. Odborná exkurze byla úspěšná a žáci by se na podobný výlet vydali znovu.

Může si budoucí průvodce přát lepší pochvalu?

Tereza Zábranská,

žákyně CR3.A