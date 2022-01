Zimní zasněženou krásu z poloviny prosince vystřídala při procházce Moravským Krumlovem na počátku nového roku strohá krajiny a mlžný opar. I tak zdálky září Floriánek vysoko nad městem, zatímco zámecký park se do mlhy noří a dostává zvláštní zasněnou atmosféru. A nově opravená věž zámku se k městu obrací jako by s novým sebevědomím a snad i hrdostí nad tím, že v sálech zámku návštěvníci znovu obdivují Muchovu Slovanskou eopoej. Nahlédnět do naší galerie a třeba i vás inspiruje k výletu či vycházce.