Areál bývalého zámeckého zahradnictví v neděli 21. dubna ožil, díky společné akci Lesního klubu Duběnka a Kolpingovy rodiny Moravský Krumlov. Organizace si připravily pestrý program Dne Země jak pro děti, tak i dospělé.

Pro děti byly připravené zábavné i vzdělávací aktivity. Z domácí plastelíny si mohly vyrobit malou planetku, anebo třeba šneka. Chytat papírové brouky a motýly a něco se o nich dozvědět. V připravených boxech s hlínou prozkoumávaly, co do půdy patří a co ne. Zjistily, že odpad tam nemá co dělat.

Na posledním stanovišti si mohly vyzkoušet práci s opravdovým nářadím. Pomocí svěráku a pilky řezaly větvičky a pomocí ručního vrtáku – nebozízku pak do nich dělali dírky. Všechny jejich výrobky pak sloužily jako náplň do hmyzího hotelu.

Jednotlivé aktivity jsme připravovali tak, aby je zvládli i ti nejmenší a současně to bavilo i větší děti. Práce s opravdovým nářadím je každodenní aktivita dětí v našem lesním klubu a my to chtěli nabídnout i dětem, které přijdou na Den Země.

Kromě Dne Země jsme oslavili také světový den knihy, který připadá na 23. dubna. Barbora Veselá si připravila knižní program a s dětmi si četla a hrála s knihou Neplač, mochomůrko od Daisy Mrázkové. Vzala děti do světa, kde zjistily, jak šumí les, co zpívá veverka a kdo se ukrývá v malé tůňce.

Doprovodný program pro dospělé tvořily dvě besedy. Odpadový hospodář Jan Machančík si s návštěvníky akce povídal o odpadech a třeba zálohovém systému na PET lahve. Gabriela Skoupá si pak připravila povídání o ochraně stepních lokalit. „Na přednášku o odpadech jsem se těšila a měla jsem připravené i otázky. Zjistila jsem konečně, jak je to s umýváním kelímků od jogurtu“, usmívá se Šárka Chrapková, která přišla s dětmi na akci.

Návštěvníci akce mohli ochutnat občerstvení inspirované přírodou. Meduňkovou limonádu s citronem, kopřivovou s pomerančem, kombuchu anebo jednohubky s plevelem.

Všemu přihlížely nové ovečky, které čekají, jaké jim noví majitelé vyberou jméno. „Jsem nadšená, jak místo, kterému jsme vdechli nový život, ožívá. Vysvitlo sluníčko a bylo nám spolu moc hezky mezi osázenými záhonky nově vznikajícího sociálního podniku Ro-Kytka“, sdílí své dojmy Draha Nečasová z Kolpingovy rodiny.

