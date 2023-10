Na jedenáctého října letos připadl takzvaný Papučový den. Tento den je spojený s papučovou výzvou a má upozornit na jednu, a nejen pro mě, zásadní věc.

Papučový den na Přímce: Žáci pomáhali šířit myšlenku pro mobilní hospice | Foto: SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo

Většina z nás si přeje umírat doma. A většině z nás se to nevyplní. Ale proč? I poslední chvíle v lidském životě lze přeci prožít v domácím prostředí, důstojně a s odbornou péčí. Je to to poslední, co pro nejbližšího člověka můžeme udělat.

Dopřát mu odchod z bezpečí domova, obklopen svými blízkými a s pomocí domácího hospice. Právě mobilní hospice zajišťují nevyléčitelně nemocným komplexní zdravotně-sociální služby a pečují jak o nemocného, tak o pečující rodinu. Nabízejí také duchovní či psychickou oporu, ale i praktickou pomoc. Postarají se o převoz nemocného z nemocnice domů, vše vysvětlí, podají léky, vyřídí příspěvek na péči i další sociální dávky, pomohou zajistit veškeré pomůcky k péči včetně zapůjčení polohovacího lůžka.

Složení hospicového týmu, který pracuje 24/7, je multidisciplinární. Pracují zde lékaři specialisté, zdravotní sestry, ale také sociální pracovníci, pečovatelé, duchovní nebo psycholog. Proto i Vy, každý z Vás, který tento článek čtete: „Udělejte to poslední a nejlepší, co ještě můžete. Podpořte milovaného člověka v nejtěžší chvíli na jeho cestě DOMŮ….“.

Tuto myšlenku pomáhali šířit i ti, kteří přišli ve středu na Střední Odborné Učiliště A Střední Odbornou Školu SČMSD Znojmo v papučích. Ty symbolizují právě bezpečí a pohodlí domova. K vidění bylo spousta zajímavých druhů domácí obuvi, které nám vykouzlily úsměv na tváři. Pro žáky i zaměstnance školy to bylo velmi milé zpříjemnění všedního dne. Děkuji všem za pomoc v šíření povědomí o domácí hospicové péči.