Pestré barvy na vlnách imaginace. Zajděte na Mirage do GaPu

„Unášení myšlenek intenzitou barvy, vedení ruky vrstvou hmoty a přecházení z přeludu do citlivě komponované plochy“, tak by mohl pozorovatel pojmenovat malířské způsoby mladé umělkyně Lucie Jindrák Skřivánkové. Děkujeme do znojemské Galerie a Prostoru za pěknou pozvánku na výstavu a BoysPlayNice za krásné fotky.

Z výstavy Lucie Jindrák Skřivánkové Mirage v Galerii a Prostoru ve Znojmě. | Foto: BoysPlayNice