/ROZHOVOR/ Sedmého listopadu se v pražském divadle Hybernia uskutečnil koncert Petra Bendeho, který zde zazpíval největší hity Petra Nováka. Přítomen byl i dvorní textař Petra Nováka, Ivo Plicka, který na koncert přiletěl až z Floridy. Pražské publikum bylo koncertem nadšeno – dlouhotrvající standing ovation byl pak toho důkazem…

Pražský koncert „Petr Bende zpívá největší hity Petra Nováka“ sklidil u publika velký aplaus. | Foto: František Jirásek

Petr Bende zpívá největší hity Petra Nováka. Kdy vás to vůbec napadlo?

Petr: Když jsem se osobně v roce 2007 – při předávání výročních cen OSA – sešel s Ivem Plickou, vnukl jsem mu myšlenku, že by bylo hezké připomenout ty písně dnešnímu publiku, a to s novými aranžemi a s trochu větším hudebním obsazením. Od počátku jsem měl pocit, že filharmonie tomu bude slušet.

Ivo: Mně ten nápad zaujal hlavně proto, že by to bylo něco nového, že Petr nepřichází s tím, že by ty písně jen kopíroval a mohlo by to být tudíž zajímavé.

Co by Petr Novák řekl doprovodu s velkou filharmonií?

Ivo: Určitě by se mu to líbilo.

Petr: Původně jsem sice chtěl těch jeho patnáct stěžejních písní zpívat se svojí kapelou, ale nakonec jsem tam zůstal sám s kytarou, pěveckým sborem a symfonickým orchestrem – pod taktovkou Stanislava Vavřínka. S mojí kapelou se chystáme na zpracování tohoto programu v roce 2024, kdy vyrazíme i do menších sálů, kde se filharmonie nevejde a opět bych rád skladbám dal nové zpracování.

Petře, někdo by mohl říci, že to od vás byla troufalost…

Petr: Jistě, že je to velmi tenký led jsem si uvědomoval od začátku. Proto mě potěšilo, že jsme to s Ivem nakonec jinak, s novými aranžemi. Také mi to posvětili muzikanti, kteří s Petrem hrávali.

Která skladba od Petra Nováka se vám nejvíce líbí?

Petr: Bezesporu Klaunova zpověď, je mi nejbližší. Jen jsem z počátku nevěděl, jak se jí zhostit a Ivo mi poradil, abych si jen sedl ke klavíru a ten příběh odvyprávěl.

Víme, že písně Petra Nováka a Iva Plicky přetrvávají desítky let na naší hudební scéně. Přežijí i některé z těch současných?

Petr: Pocházím z jižní Moravy a tam je mnoho takových hudebních pokladů, které určitě přežijí.

Při koncertě jste zmínil, že jste kluk z Újezda u Rosic a že jste na to pyšný…

Petr: Narodil jsem se v Ivančicích a na to, že jsem z jižní Moravy, jsem stále hrdý a ten kraj a lidi miluju.

Ivo, Petr si vás pozval na pódium, kde se vám poklonil…

Ivo: To bylo velice dojemný okamžik! Ale i Petr byl na závěr odměněn standing ovation.

Petr: Bylo mi obrovskou ctí. Moc děkuji.

Petře, co Vás ještě hudebně do konce roku čeká?

28.11. vyrážím na dvacet koncertů mého tradičního Vánoční turné 2023, které má letos neskutečný 26. ročník. Koncerty budou různorodé, například komornější v triu v menších sálech a kostelech, nebo s mojí velkou kapelou, se kterou letos slavíme dvacet roků pohromadě.

Na jaké hosty se můžeme těšit?

Koncert s kapelou bude rozdělen do dvou netradičních částí. Z jedné se stane povídací talkshow s písničkami a s hereckými hosty jako například Bára Štěpánová, Jana Paulová, Chantal Poullain, Mirek Etzler, David Suchařípa, Václav Svoboda a Roman Štabrňák, kteří se v jednotlivých městech budou střídat; z druhé se uskuteční velký koncert s kapelou, dětským pěveckým sborem a hudebními hosty – cimbalistou Michalem Grombiříkem, nebo mladým písničkářem Ondrou Jakubíkem. Letos navodíme úplně novou atmosféru. Těším se tak na písničky autorské, ale i klasické koledy na koncertech po celé ČR.Zastavte se. Více informací a termíny najdete na www.petrbende.cz.