V Plenkovicích máme kostel sv. Vavřince, proto slavíme posvícení právě kolem svátku patrona kostela a k výročí jeho posvěcení. Letos jsme museli řešit i problémy kolem kovidu, ale nakonec jsme rozhodli, že posvícení uděláme a myslím, že se opět vydařilo. Lidí přišlo hodně dobře se bavili.

Plenkovice oslavily tradiční posvícení na sv. Vavřince. | Foto: archiv obce

Posvícení je u nás v Plenkovicích tradiční. Už asi dvacet let začínáme vždycky v pátek ručním stavěním máje. Dřív se stavěla jeřábem, ale tehdy jsme se rozhodli pro tradiční způsob a daří se nám to dodržovat. Sešlo se nás na padesát, chlapi se vždycky těší, někteří si berou dovolenou. Večer pak následovala zábava pro mladé, na kterou přišlo skoro dvě stě lidí, což už dlouho nebylo. V sobotu pak následovala zábava pro všechny. V neděli jsme se pak v osm ráno sešli v kostele na posvícenské mši, potom vyrazilo deset párů naší chasy průvodem po vsi, doprovázela je kapela Skaláci. Odpoledne pak chasa zatančila pod májou a Skaláci vyhrávali do brzkého večera.