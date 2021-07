Třetí červencový víkend patřil v Plenkovicích opět zábavnému klání, kterému pořadatelé říkají Plenkovický sranda triatlonek. Děkujeme Vendule Dvořákové za pěkné fotky.

Letošního Plenkovického triatlonku se účastnilo přes padesát startujících. | Foto: Vendula Dvořáková

Pobavit se, protáhnout nohy a udělat si zdravou žízeň, to bává motivace mnoha letních zábavných závodu. Jeden takový už pátým rokem uspořádali organizátoři v Plenkovicích. „Letos bylo na startu šestadvacet mužů, šest žena a asi pětadvacet dětí,“ uvedl hlavní organizátor Lukáš Holcmann. Soutěžící objeli na kole plenkovický rybník, doběhli zpátky, do vody letos ale nemohli. "Kvůli nedávnému většímu úhynu ryb jsme třetí disciplínu pro tentokrát nahradili střelbou ze vzduchovky. Po závodech jsme ještě měli zábavu s hudbou, nějaké to opékání selátka a celkově se myslím triatlonek velmi podařil," hodnotil pořadatel.