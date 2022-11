O obecní rybník ve Vedrovicích se stará místní rybářský spolek a používá ho ke sportovnímu rybolovu, ne pro samotný chov ryb. I proto ho obec nevypouští každý rok. „Bývá to jednou za deset let, tentokrát to vyšlo na čtrnáct let. Rybník teď necháme do jara vypuštěný, aby přemrzl, měli jsme tam totiž před pár lety i nějaké úhyny. Také dojde na zřejmě částečné odbahnění, podrobnosti budeme ještě projednávat,“ uvedl starosta Vedrovic Richard Janderka.