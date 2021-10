Spolek jaroslavických maminek Jarmínek připravil další setkání už na nedělní odpoledne. Koná se v areálu vinného sklepa u Mühlberegerů v Jaroslavicích. Setkání začne ve tři hodiny odpoledne a děti si mohou vyzkoušet výrobu dýňových dekorací, podzimního věnce nebo se zapojit do tvořivých dílniček pro podzimní krasotinky, malování podzimními barvami nebo přípravu podzimních cupcakes. Připraveno bude chutné občerstvení i několik tvořivých soutěží.

Loni zasáhla epidemická omezení, letos už veselému podzimnímu setkání nebránilo nic. Vlastně o to víc času měli tátové a mámy, aby pro své ratolesti připravily to neoriginálnější vozítko, se kterými pak s dětmi vesele drandili po strništi. Rakety, ponorky, Mimoni i všichni další sklidili zasloužený ohlas a úsměv. Nejoroginálnější kárky pořadatelé ocenili. Na prvním místě se umístil Radek Zeman s Jáchymkem, na druhém místě Aleš Juhaňák se Zuzankou a na třetím František Rubáček s Františkem.

Museli si počkat, o to víc si sváteční odpoledne užili. Obrazovým ohlédnutím se vracíme k jaroslavické Kárkiádě. Na neděli chystá spolek Jarmínek pro děti tvoření a zábavu na Podzimním dvorečku. Za krásné fotky děkujeme Martině Mühlbergerové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.