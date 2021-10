Poslední víkend v září se Moravském Krumlově-Rakšicích po nucené loňské pauze způsobené koronavirovou situací konaly tradiční Václavské hody. Akci pořádá již řadu let spolek Sdružení rakšické mládeže, který každoročně objedná parádní počasí, přičemž letošek opět nebyl výjimkou. Dvacet párů rakšické chasy připravilo společně s premiérovou účastí kapely Trenďanka oproti zažitým zvyklostem nový, kreativní nástup, který potleskem ocenily v sobotní i nedělní odpoledne na tři stovky přihlížejících návštěvníků, z nichž se poté velká část samozřejmě zapojila do veselí v rámci strécovských hodů. Večerní zábavou pak provázela prověřená kapela Fantazie. Z obrovského množství přicházejících pozitivních ohlasů a reakcí máme velkou radost a těšíme na další rok!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.